La telefonata del ministro irritato per una foto e il vaffa del direttore | il giallo di Malaguti al primo giorno alla Stampa | i sospettati

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023) Andrea, il nuovo, racconta ila Lae il faccia a faccia con il suo predecessore Giulio Anselmi. Quel– 3 ottobre 2005- Anselmi era al telefono con uninfuriato per unadelprima che si prende un beldall’allorade Lanon fa il nome del, ma dice che «è ancora piuttosto in auge».racconta la tesissimatra ilde Ladell’epoca e il misteriosoche «si lamenta per una suagrafia pubblicata la mattina ...