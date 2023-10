La Svizzera ospita il maggior numero di spie russe in Europa

(Di domenica 8 ottobre 2023) Laè diventata la base di un quinto delleche operano in. Lo riferisce Bloomberg facendo riferimento a un rapporto dell’intelligence. Circa 80 agenti russi operano attualmente in, ha dichiarato un alto funzionario del Servizio di informazione federale (NDB) ai membri della Commissione di politica estera del Consiglio nazionale. Mentre

... ma sufficiente a trasformare quelle regioni in qualcosa di simile alla. E invece, basta ... guarda caso,la leadership di Hamas, incluso il capo Ismael Haniyeh . Ridicolo. 'Questo ...... Electra è presente in Francia, Belgio, Italia, Spagna,e Austria. Punta ad attivare una ... Il nuovo hub superchargercomplessivamente 4 colonnine, per un totale di 8 nuovi punti di ...

Formarsi nell’Amministrazione cantonale – Giornata di porte aperte ... Repubblica e Cantone Ticino

Le cose da sapere su Roma-Servette AS Roma

La Svizzera è diventata la base di un quinto delle spie russe che operano in Europa. Lo riferisce Bloomberg facendo riferimento a un rapporto dell’intelligence. Circa 80 agenti russi operano attualmen ...Confartigianato Benessere ospita lunedì Carlo Bay, uno dei più noti hairdressers internazionali, per una lezione speciale sulla moda capelli del 2024. Un'occasione unica per gli acconciatori di conosc ...