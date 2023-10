La società del rischio (climatico). La parola chiave è prevenzione

...18 Redazione Sport 0 81 RUFFANO - Il Galatone vince per 3 a 2 in casaRuffano nella prima giornataGiorne Hcampionato di serie B di volley maschile. Laguidata dal presidente ...Larischio. La minaccia idrogeologica L'Italia convive con la minaccia idrogeologica e con la sofferenza idrica, nonostante non difetti delle condizioni naturali per mantenere l'...

Le conseguenze del calo demografico e la nuova normalità ... Il Sole 24 Ore