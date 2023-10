La Russa nel mirino di Report | Accuse inverosimili | pronto a querelare

Leggi su iltempo

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il presidente del Senato Ignazio Laannuncia querele sul servizio che andrà in onda domenica 8 ottobre su, la trasmissione di Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci, e anticipata nei contenuti da alcuni giornali. Il titolo è "All'origine del potere dei La" e, si legge nella presentazione del servizio, "indaga sulle origini del potere e della ricchezza della famiglia La. E in particolare sullo strettissimo legame con un controverso finanziere paternese, Michelangelo Virgillito, che dal nulla aveva costruito un impero finanziario che sarebbe scaturito grazie al patrimonio di ebrei costretti ad abbandonare il paese per le leggi razziali". Una nota del portavoce di Laannuncia: "In attesa di vedere e valutare attentamente la puntata diche andrà in onda ...