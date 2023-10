La Russa infuriato con Report | “Attendiamo di vedere la puntata ma prepariamo querele per diffamazione aggravata”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ignazio Lafurioso. Il presidente del Senato minacciaalla tv di Stato e a chi le ha dato eco. In attesa die valutare attentamente ladiche andrà in onda domenica sera su Rai3, ma da cui si aspetta “fakenews e vergognose ricostruzioni” e pure “l’impunità che accompagna questo tipo di pseudo inchieste giornalistiche”, Ignazio La, come ha annunciato il suo portavoce, ha dato mandato ai suoi legali di presentarepernei confronti di giornali e media che hanno pubblicato e diffuso stralci di accuse inverosimili e senza aver compiuto alcuna doverosa verifica. Stralci di accuse fornite loro dalla stessa trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. “Va subito affermato ...

Ma il governo polacco si èquando il mese scorso il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ... Ed ecco che "La stretta alleanza forgiata da Polonia e Ucraina subito dopo l'invasionedel ...Ma il governo polacco si èquando il mese scorso il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ... Ed ecco che "La stretta alleanza forgiata da Polonia e Ucraina subito dopo l'invasionedel ...

Report, La Russa infuriato con Ranucci per l'inchiesta sulla sua ... Open

Ucraina Russia, le notizie della guerra di oggi 8 ottobre. LIVE Sky Tg24

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, annuncia querele per diffamazione aggravata in relazione alle anticipazioni della puntata di Report, in onda stasera su Rai3. "In attesa di vedere e valutar ...Il presidente del Senato Ignazio La Russa annuncia querele sul servizio che andrà in onda domenica 8 ottobre su Report, la trasmissione di ...