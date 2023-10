La rosa del Psg non è adatta ai principi di gioco di Luis Enrique l’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il Psg pecca di creatività. Questo è il giudizio delsulle prime sette giornate di Ligue1. Questa sera gli uomini disaranno ospiti a Rennes. La sensazione diffusa di questo inizio di stagione è che ladei parigini non siaididel tecnico spagnolo.fornisce pure delle opportune spiegazioni a sostengo della tesi: “Durante una conferenza stampa,alla domanda sulla potenziale aderenza della suaai suoidiha risposto: «Ho molta esperienza per sapere che come allenatore devo ottimizzare con i giocatori a mia disposizione». A 53 anni,non ...