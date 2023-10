La Roma vince a Cagliari e Lukaku segna la prima doppietta

Leggi su agi

(Di domenica 8 ottobre 2023) AGI - Tutto troppo facile per lache travolge ila domicilio nella sfida valevole per l'ottava giornata di Serie A. All'Unipol Domus finisce 4-1 per i giallorossi grazie alladi un pimpantee ai sigilli di Aouar e Belotti, mentre nel finale serve a poco il rigore di Nandez. In un pomeriggio di festa c'è comunque apprensione in casanista per l'infortunio di Dybala, uscito quasi in lacrime nel corso del primo tempo in seguito a un brutto colpo al ginocchio sinistro. Con questo successo la squadra di Mourinho sale a 11 punti in classifica, mentre gli uomini di Ranieri, al sesto ko in otto turni, restano pericolosamente in ultima posizione con soli 2 punti conquistati. Come prevedibile sono i giallorossi che tengono in mano il pallino del gioco nelle battute iniziali, ...