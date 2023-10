La Roma dilaga in Sardegna | 4-1 al Cagliari

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023)– Ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali, con lache va a far visita alfanalino di coda. Partita di fatto senza storia, con i giallorossi che si impongono per 4-1 senza particolari patemi. L’unica preoccupazione di serata, peraltro non da poco, riguarda l’infortunio al ginocchio occorso a Dybala, le cui condizioni saranno valutate entro le prossime 24-48 ore. Match molto duro fin dai primi minuti, con diversi interventi piuttosto duri, tra i quali quelli di Paredes e Sulemana puniti con l’ammonizione. Ci prova ilal 10? con un colpo di testa di Petagna, con Rui Patricio che mette in angolo, poi si scatena lacon un uno-due micidiale: al 18?, su una buona giocata di Spinazzola, Aouar si trova a tu per tu con Scuffet freddandolo sul palo lontano, mentre ...