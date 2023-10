La reazione di Letizia dopo aver scoperto l’interesse di Paolo nei suoi confronti – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 8 ottobre 2023)Masella è il concorrente più conteso nella Casa del Grande Fratello ma, nonostantedi Anita Olivieri e Valentina Modini, pare che il macellaio abbia occhi solo per l’amicaPetris.viene a sapere deldi: ecco come ha reagito Nonostanteconsideriuna figura indispensabile dentro la Casa del Grande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.