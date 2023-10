La reazione al terrorismo sarà senza quartiere. Ma non si può rinunciare a sognare una pace

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si ragiona sui possibili alleati di Hamas e la pista di una regia iraniana appare come la più plausibile Il fallimento dello Shin Bet, il servizio segreto responsabile per Gaza, apre numerose domande

... "Significa sostenere ilislamista". Hamas è un movimento antisemita, omofobo, dedito ... E ora si teme che col pretesto dellasi scatenino gli antisionisti rossi, neri e populisti. ...... che a loro volta fornirebbero il casus belli per unadiretta di Teheran (che secondo ... il. Secondo il più recente rapporto Usa, l'Iran ha continuato a fornire sistemi d'arma e ...

Si ragiona sui possibili alleati di Hamas e la pista di una regia iraniana appare come la più plausibile Il fallimento dello Shin Bet, il servizio segreto responsabile per Gaza, apre numerose domande ...