La quotidianità di una madre | moglie e donna

(Di domenica 8 ottobre 2023) Se è vero che la nascosta presenza di questo quaderno da un sapore nuovo alla mia vita, debbo riconoscere che non serve a renderla più felice. Temo che, ammettendo di aver goduto sia pure di un breve riposo, uno svago, perderei la fama che possiedo di dedicare ogni attimo del mio tempo alla famiglia. Infatti, se lo ammettessi, tutti quanti mi circondano non ricorderebbero più le ore innumerevoli ch’io trascorro in ufficio o in cucina o a fare la spesa o, a rammendare, ma solo i brevi momenti impiegati nella lettura di un libro o di una passeggiata. Se a volte dico «Mi sento poco bene» fanno un breve silenzio rispettoso e impacciato. Poi io m’alzo, riprendo a fare ciò che debbo. Nessuno si muove per aiutarmi. Siamo sempre inclini a dimenticare ciò che abbiamo detto o fatto nel passato, anche per non avere il tremendo obbligo di rimanervi fedeli. C’è nel mio carattere qualcosa che non ...