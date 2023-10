La Promessa | trame dal 9 al 13 ottobre 2023 | una sconvolgente verità

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 8 ottobre 2023) Curro andrà incontro ad unanel corso degli episodi Lain onda su Canale 5 dal 9 al 13. Il giovane, infatti, scoprirà che Lorenzo de La Mata non è il suo vero padre e proverà a scoprire qualcosa di più chiedendo inutilmente a sua zia Cruz. Nel frattempo, Catalina cercherà un modo per recuperare la spilla venduta. La, anticipazioni dal 9 al 13: Catalina vuole recuperare la spilla venduta Cruz ed Alonso avranno uno scontro riguardo al destino del personale di cucina. Lei vorrebbe licenziarli per aver mentito su Lope, mentre il marchese deciderà di non mandarli via per aver contribuito in maniera fondamentale a smascherare Camilo: l'uomo del duca de Los Infantes che si era finto prete solo ...