La nuova collezione di NO/FAITH STUDIOS è ispirata a una delle riserve naturali più grandi della Germania (e a un centro benessere)

(Di domenica 8 ottobre 2023) Lo scorso 27 settembre, negli spazi di MODES a Parigi, NO/ha presentato la sua, ribattezzata NATIONALPARK EIFEL. Un evento che oltre a celebrare l’arrivo dei nuovi capi prodotti dal brand tedesco, ha segnato anche l’inizio di una collaborazione tra NFS e MODES, diventato unico rivenditore del marchio in Europa. Latrae ispirazione dai paesaggi mozzafiato che circondano l’area dell’Eifel in, unapiùdel paese confinante con l’atelier del brand. Courtesy of NO/Una vicinanza che si ritrova anche nella, racconto nostalgico di una giornata di ...

Luciano Padovan presenta la nuova collezione di scarpe per la Primavera/Estate 2024 , ispirandosi all’esuberante glamour del cult movie di Sofia ...

Puntuale come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più amati dai guardaroba di tutto il mondo. Uniqlo ha infatti annunciato l’arrivo della ...

«Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno?» sono di Dino Buzzati queste parole dedicate alle Dolomiti in un suo articolo del 1956. ...

... giungono interessanti novità per quel che riguarda la lineup iniziale dei processori di...da attendere il 2024 inoltrato prima di poter mettere le mani sui pezzi più pregiati della. ...... su invito, il 19 ottobre ore 16, sala conferenze posta al 3° piano AlaMuseo MATTINO In ...del territorio e l'intervento si articola in incontro con esperti e visita guidata alladella ...

Shark presenta la nuova collezione 2024 a Eicma Il Tabloid

Secondo Glenn Martens la nuova collezione di Y/Project è ispirata a Brad Pitt e Gwyneth Paltrow GQ Italia

Con questa nuova collezione, NO/FAITH STUDIOS ritorna alle sue origini, celebrando la bellezza della natura insieme all’estetica ispirata alle uniformi dei soldati e della classe operaia. Un omaggio ...Kanye West è tornato a far parlare di sé ed entusiasmare i fan, dopo gli atti osceni fatti in barca insieme a Bianca Censori a Venezia. L'ex marito di Kim Kardashian è stato al Marassi per assistere ...