La Nazionale maschile di volley perde con il Brasile e non si qualifica per le Olimpiadi di Parigi2024

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilsupera 3-2 l’Italnell’ultima giornata del torneo pre-olimpico e vola a Parigi 2024. I ragazzi di De Giorgi perdono il terzo successo in sette incontri nel torneo dizione olimpica e mancano, almeno per adesso, il pass per Parigi. Con il ko al pre-olimpico nel, lo sport azzurro chiude il 2023 senza averto alcuna squadra per ledi Parigi 2024, in nessuna disciplina. Record negativo. È un’Italia stanca, che gioca a fasi alterne e ancora decisamente colpevole di troppi errori, soprattutto nel primo set, dove al servizio vanno a tabellino come regali agli avversari ben nove battute sbagliate: se si considera che il parziale è stato perso di due punti, si fa presto a farsi prendere dal rimorso. IL ...

L'Italvolley, come quella femminile, dovrà aspettare il prossimo giugno e mettere nel ... Il set scivola via abbastanza in fretta con i verdeoro che dominano e doppiano la nostra...Video interviste Francesca Bosio (capitanoFemminile) QUI Amauri Ribeiro (CT... Il Campionato Europeo femminile si svolge in concomitanza con quello, nelle stesse date e ...

Italia-Brasile di volley maschile oggi al torneo preolimpico, dove ... Fanpage.it

Italia agganciata da Cuba nella classifica del Preolimpico di volley. C'è il pass per la Germania OA Sport

Gli azzurri regalano il primo set, si prendono i due successivi, faticano nel quarto e si arrendono al tie-break. I sudamericani staccano il pass per i ...Keegan contro le croniste nel calcio maschile. Dichiarazioni forti, scivoloni e argomentazioni poco convincenti. Per l'ex ct inglese la competenza non basta.