(Di domenica 8 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lavince nel finale, per 3-2, contro l'nell'ottava giornata di Serie A, al termine di una partita dalle mille emozioni. I biancocelesti sembravano aver fatto loro la sfida nel primo tempo, con l'autogol di De Ketelaere e la rete di Castellanos. Poi la reazione dei bergamaschi, che accorciano le distanze a fine frazione con Ederson e si prendono il pari con Kolasinac all'ora di gioco. All'83', però, la rete del subentrato(in gol anche in Champions) regala i tre punti ai biancocelesti. La partita all'Olimpico “regala” un avvio shock all', con due gol incassati nel giro di un quarto d'ora. L'1-0 che sblocca il risultato è figlio dell'autorete al 6? di De Ketelaere, che infila nella sua porta il calcio d'angolo battuto da Luis Alberto. Al 12? scambiano Zaccagni e Felipe ...

... dai tempi della" ci sta, ogni allenatore ha le sue convinzioni, alcuni le seguono con ...c'è qualcosa che Simone fa per sorprendere l'avversario a gara in corso se l'incontro ha preso una......paziente aveva chiesto un nuovo consulto al medico ma l'incontro con il luminare ha preso una... Per il presidente della Regione, Francesco La Rocca quanto avvenuto "non può essere tollerato ...

La Lazio piega l'Atalanta 3-2, decisivo Vecino Agenzia di stampa ... Italpress

#onthisday | Immobile piega la Fiorentina | News SS Lazio

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio vince nel finale, per 3-2, contro l’Atalanta nell’ottava giornata di Serie A, al termine di una partita dalle mille emozioni. I biancocelesti sembravano aver fatto loro la ...Bilancio Lazio, Lotito c’entra l’obiettivo: abbassare i costi. Ecco il dato significativo Il presidente Lotito centra l’obiettivo anche stavolta. Nella relazione finanziaria annuale aggiornata al 30 g ...