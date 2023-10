La guerra di Hamas Contro Israele | contro l' Anp | contro i sauditi

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il blitz nelle crepe della sicurezza israeliana, con Netanyahu in vacanza nel Golan che tarda a reagire. Un bilancio terribile di vittime su entrambi i fronti, numerosi ostaggi in mano palestinese. Un attacco diretto ai processi negoziali nella regione. E lo scenario di unamulti-fronte, a lungo accarezzata dall’Iran, che acuisce all’estremo i rischi chesi trova di fronte

Stiamo ragionando sui possibili sviluppi di questa, inattesa soprattutto per l'intensità che ...non è storicamente vicino all'Iran, ma viviamo una fase in cui si saldano elementi e si ......giornalista - VIDEO A Istanbul migliaia di manifestanti hanno marciato con bandiere palestinesi e turche verso la Moschea di Faith e urlato 'colpisci, colpisci Israele'. E poi: 'L'unica...

La testimonianza di Daniel Lanternari a Quarta Repubblica da Nicola Porro: il blitz di Hamas al confine Sud con la Striscia di Gaza. "Ero con i miei bambini" ...Jerusalem Post cita 'un rapporto non ufficiale'. Hamas, ostaggi Israele in tunnel e case sicure a Gaza. Sale a 313 il bilancio dei morti nella Striscia, 1990 feriti. Esercito israeliano: 350 gli israe ...