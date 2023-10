La gatta Tiger continua a vomitare | la scoperta choc del veterinario | “Nello stomaco aveva un groviglio di 43 elastici per capelli”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Chissà se lafarà tesoro dell’esperienza vissuta e rivaluterà questa sua passione. La micia ha infatti segretamente rubato e ingeritoperin gran quantità, appartenenti alla sua proprietaria Rebecca Gordon e alle sue due figlie, Chloe (10 anni) e Charlotte (7 anni). La situazione è diventata critica quando il piccolo felino di otto anni ha accusato un malessere e ha richiesto cure veterinarie presso il Minster Veterinary Practice di Malton, nel North Yorkshire, in Inghilterra. Ladei veterinari è stata scioccante: nel suoc’era undiper. Questo caso insolito ha messo in guardia tutti i proprietari di gatti sull’importanza di tenerli lontani dai legacci per ...

Il miracolo di Tiger, gatto salvato dopo aver mangiato 43 elastici per capelli La Stampa

Per gioco aveva ingerito ben 43 elastici, che nel suo piccolo stomaco avevano formato un groviglio pericoloso. Tiger, questo il nome delle gatta che ha rubato gli elastici per capelli della ...