La Ganadora

(Di domenica 8 ottobre 2023) Quel 29 Settembre all’Arena Mexico deve essere stato, per Stephanie Vaquer, la vera fine di un incubo e l’inizio della sua vera rinascita. Per Stephanie il 2023 era iniziato nel peggiore dei modi: se sul ring i risultati erano stati tutto sommato buoni, sul fronte privato per La Primera era un incubo e un abisso. La relazione con El Cuatrero, membro della N.G.D in AAA, si rìera rivelata una discesa negli orrori di violenze, maltrattamenti e abusi domestici, arrivati al culmine con un tentativo di omicidio. Nel marzo di quest’anno Vaquer ha finalmente trovato, dopo quell’ultimo gesto, il coraggio di denunciare il compagno e gli abusi e violenze subite, che hanno portato all’arresto di Cuatrero. Una denuncia che ha aperto anche ad altre lottatrici e partner – tra cui anche ex-partner di Cuatrero – a prendere coraggio e denunciare abusi e violenze nella Lucha Libre, che ...