L’11 settembre di Israele

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 ottobre 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/10/Editoriale--1.mp4 Diciamo le cose come stanno. Quello di ieri è , forse i giorni più lunghi da cinquanta anni a questa parte. Nel mio editoriale, vi spiego perché questo è uno dei più tragici momenti della storia di. Per approfondire, perché il vero dramma sono gli ostaggi Chiedete scusa a“Farla finita una volta per tutte”. Via libera Usa a: cosa significa “L’aggressore è”. Le tesi choc della sinistra pacifista “Cittadini di, siamo in guerra”. L’annuncio di Netanyahu L’Iran elogia il massacro in: non si esclude una guerra su larga scala Zuppa in diretta dasotto attacco Segui qui gli aggiornamenti LIVE ...