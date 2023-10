“Kommando!” | nelle librerie l’edizione italiana a cura di Andrea Lombardi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 8 ottobre 2023) Roma, 8 ott – In questa prima edizione, annotata e ampliata, del best seller “Kommando – Le Forze Speciali tedesche nella seconda guerra mondiale” dello storico militare inglese James Lucas pubblicata dall’editore storico militare ITALIA Storica di Genova sono ricostruite grazie a documenti d’archivio e testimonianze di veterani le operazioni delle Forze Speciali tedesche nella seconda guerra mondiale: dalle azioni commando in uniforme nemica della “Brandenburg” in Belgio, in Russia e in Nord Africa e le operazioni dei Fallschirmjäger a Eben Emael, in Tunisia eArdenne, all’attacco dei Fallschirmjäger SS al Quartier Generale del Maresciallo Tito a Drvar e le missioni dei Kommando di Otto Skorzeny. Quindi sono prese in esame le operazioni dei nuotatori d’assalto, barchini esplosivi, siluri pilotati e sommergibili tascabili delle ...