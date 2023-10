Juventus | Allegri da record | col derby è l’allenatore più vincente della Serie A

Ci riferiamo a Massimiliano, tecnico della, che proprio questo sabato ha collezionato (l'ennesima) vittoria nel derby della Mole contro il Torino. Così, il livornese si è tolto ...... fine settimana che ha visto lasorridere nel derby contro il Torino. Per i bianconeri è andato tutto a meraviglia, con la conquista di un successo che consente alla formazione didi ...

Allegri acclamato dai tifosi: ecco i cori a fine partita Corriere dello Sport

Allegri: "Contro il Toro gara matura, stiamo crescendo. L'obiettivo Quarto posto, ma..." La Gazzetta dello Sport

La Juventus potrebbe realizzare un colpo a parametro zero, non appena sarà inaugurata la finestra invernale di calciomercato. Il progetto bianconero, guidato dal Ds Cristiano Giuntoli, è in piena ...La Juventus ha pubblicato sul suo sito alcune statistiche interessanti sulla prova di Max Allegri. Quella del 7 ottobre, nel Derby della Mole, è stata la quattordicesima vittoria contro ...