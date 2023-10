Juve | Elkann e la nuova strategia per riportarla ai vertici

"La Juve ntus sarà solida in campo e fuori: si riparte su basi più reali" La Juve vara l’ aumento di capitale da 200 milioni per ripartire. E’ John ...

Johnsta pianificando la nuovaper riportarla ai vertici della classifica ispirandosi a quella dei primi anni dell'era Agnelli Johnsta pianificando la nuovaper riportarla ai ...La Juventus dopo l'aumento di capitale potrebbe giocare al rialzo: contatti per un maxi affare a gennaio da 70 milioni di euroPer i bianconeri questo è l'anno zero, parola di John. L'aumento di capitale annunciato in settimana dà maggiore stabilità al club e, soprattutto, fornisce a Cristiano Giuntoli la serenità per programmare le prossime mosse di mercato. Tra queste, ...

Elkann: “Juve, perché è l’anno zero. Progettiamo un grande futuro” Tuttosport

Juventus, Elkann: "Futuro più forte con l'aumento di capitale, è l'anno zero" Sky Sport

La Juventus dopo l'aumento di capitale potrebbe giocare al rialzo: contatti per un maxi affare a gennaio da 70 milioni di euro ...Max eguaglia il Trap: mette Milik e fa 13 con il Toro Juric aspetta troppo a mandare in campo Sanabria L'ormai solito derby di Torino. Quello in cui giocano male entrambe le squadre e alla fine vince ...