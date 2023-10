Jannik Sinner si cancella dal doppio di Shanghai Con chi avrebbe giocato | compagno e avversari

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) AGGIORNAMENTO ORE 17.50.si èto dal torneo di, dunque riposerà lunedì 9 ottobre e tornerà in campo martedì per affrontare Ben Shelton negli ottavi di finale del torneo di singolare. —si sta rivelando davvero instancabile e non si concede nemmeno un giorno di riposo. Dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino e aver raggiunto gli ottavi di finale nel Masters 1000 dibattendo l’argentino Sebastian Baez, il tennista italiano non riposerà fino al prossimo match di singolare contro lo statunitense Ben Shelton (martedì 10 ottobre) ma tornerà in campo sul cemento della località cinese per disputare il primo match del torneo diquesta volta farà ...