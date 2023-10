Italvolley | Daniele Lavia | “Con Cuba sconfitta pesante”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Quella di ieri è stata unadavveroper gli Azzurri (1-3 contro) che ora si trovano costretti a vincere contro il Brasile e sperare cheinvece perda punti contro l’Iran per staccare il pass del preolimpico. Un passo falso che in un solo colpo rischia di aver compromesso tutto e in casa Italia questa percezione è parecchio forte. Di questo infatti ha parlato, comunque tra i migliori nella partita di ieri, nelle interviste post gara di rito rilasciate alla FIPAV.: “, difficile da accettare”– Crediti foto: FIPAV FacebookQueste dunque alcune delle parole dell’azzurro: “E’ una ...

Una giornata di pausa prima dell’ultimo tour de force di partite. L’ Italvolley oggi torna in campo per le tre rimanenti gare del torneo preolimpico ...

Ieri la sfida del torneo preolimpico di pallavolo maschile ha visto la prima sconfitta dell' Italia da parte della Germania , in cui la nazionale ha ceduto per 3 - 1 . Lo schiacciatoreLavia è intervenuto per raccontare le sue sensazioni. Il giocatore della Trentino ha detto: ' Dispiace per aver subìto la prima sconfitta in questo torneo così importante. D'altronde ......sin qui al maschile) come Julio Velasco ( in attesa dell'ufficialità come nuovo ct dell'... Conegliano ha l'allenatore più vincente dell'estate, quelSantarelli che sulla panchina ...

Risultati Italia Volley maschile Torneo Olimpico di qualificazione ... Olympics

Prima sconfitta azzurra a Rio: 3-1 per la Germania Sky Sport

(Eurosport IT) Se ne è parlato anche su altri media L’Italvolley torna in campo venerdì alle 18.30 contro l’Iran in una sfida sulla carta agevole, complicata solo dal fatto che con la sconfitta contro ...Una giornata di pausa prima dell'ultimo tour de force di partite. L'Italvolley oggi torna in campo per le tre rimanenti ...