Italia capitale europea dello smog Ogni giorno 140 morti premature

(Di domenica 8 ottobre 2023) Inc’è un’emergenza di cui si parla poco, pochissimo, per non assumersene la responsabilità: i più di 140per il particolato fine (il Pm2.5). L’è il Paese Ue doveanno si registrano più decessi prematuri a causa di questa sostanza. Come riporta Openpolis secondo l’organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel mondo quasi 7 milioni di personeanno muoiono a causa dell’inquinamento atmosferico, presente sia nell’ambiente esterno che dentro casa. Il particolato fine è una delle sostanze più nocive. E il nostro Paese detiene il primato negativo In Europa esso rappresenta il principale fattore di rischio per la salute. Tra le sostanze più pericolose, l’Oms individua il particolato (Pm), il biossido di azoto (No2), il biossido di ...

...attori e ambientazioni romane che il romanesco è diventato in un certo senso "il dialetto d'":... Ciò si spiega ovviamente, oltre che col concetto che Roma ha di sé in quanto, con la ...Uno scenario mai visto prima nonostante avesse studiato nella. "La cosa che mi dispiace dell'- dice - è che non si riescono ad attrarre studenti stranieri". Negli ultimi anni le ...

Notizia - U.E. - Italia capitale europea fake news Aduc

Brescia capitale italiana della sostenibilità con Futura Expo Corriere

Allerta per i siti religiosi, culturali e commerciali della comunità ebraica. Farnesina in contatto con i connazionali in Israele ...L'Italia ha perso contro Cuba per 3-1, non riuscendo a concretizzare un set-point nella terza frazione e quattro occasioni nel quarto parziale. La nostra Nazionale di volley maschile è incappata nella ...