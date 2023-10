Italia agganciata da Cuba nella classifica del Preolimpico di volley C’è il pass per la Germania

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’ha perso controper 3-1 ed è incappataseconda sconfitta nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale dimaschile è crollata al cospetto dei caraibici dopo che tre giorni fa aveva ceduto contro lae si è così complicata la strada verso i Giochi. I Campioni del Mondo vantano ora quattro vittorie (12 punti) nel girone in corso di svolgimento a Rio de Janeiro, che mette in palio duea cinque cerchi. Il primo è nei fatti già nelle mani della, che ha vinto le prime cinque partite (15 punti): ai tedeschi basterà vincere due set contro il modesto Qatar o contro l’Ucraina per fare ufficialmente festa contro qualsiasi pronostico della vigilia. Il secondo biglietto verrà assegnato nell’ultima ...