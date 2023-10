Israele sotto attacco | la preoccupazione di Crosetto si chiama Russia

(Di domenica 8 ottobre 2023) In merito a quanto sta accadendo inha voluto esprimere il proprio pensiero anche Guido. Il ministro della difesa ne ha parlato in una intervista al ‘Corriere della Sera’ Quello che sta accadendo ingli occhi di tutti. Dall’alba di ieri il Paese èda parte dei palestinesi che hanno lanciato più di 5mila razzi nelle ultime 24 ore. Provocando moltissimi morti e vittime. Anche l’Italia osserva con attenzione quanto sta accadendo. In merito a quello che si sta verificando ha voluto esprimere il proprio pensiero anche Guido. Il ministro della Difesa ne ha parlato al ‘Corriere della Sera‘. Il ministro della Difesa, Guido(Ansa Foto) Notizie.comIl politico ci ha tenuto a ribadire che la ...

... fino agli accordi (interrotti) di Oslo: le tappe di un conflitto che non finisce RAZZI SUQuesta mattina, 7 ottobre,si è svegliatai razzi lanciati da Gaza . Secondo Hamas ...... lasciandolail controllo dell'ANP. L'operazione fu vista come un gesto di buona volontà da parte di, ma anche come una mossa strategica per consolidare la presenza israeliana in ...

Hamas attacca Israele: 'Siamo in guerra'. Oltre 40 morti e 50 ostaggi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele sotto attacco, ultime notizie. Carri armati israeliani verso la Striscia di Gaza. Hamas: «L'Iran ci ha ilmessaggero.it

Il bilancio è di oltre 550 vittime tra Israele e Gaza. Netanyahu: "Sarà una guerra lunga e difficile". Botta e risposta anche sul ...Il corpo seminudo e con le gambe spezzate in un impossibile disegno a X di una donna a pancia giù in un veicolo militare, già cadavere, la faccia sfigurata e insanguinata esposta ...