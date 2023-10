Israele sotto attacco | è guerra con Hamas

Potremmo essere alla vigilia di una nuova guerra tra il mondo islamico e l'Occidente, colpito vigliaccamente nel suo simbolo in Medio Oriente, lo ...

Israele sotto attacco di Hamas. Una nuova guerra che può minare gli equilibri globali. E, secondo Pietro Senaldi, per fortuna in Italia c'è il ...

Israele sotto attacco : una escalation senza fine. E mentre l’esercito israeliano è in azione per liberare gli ostaggi, quello che si temeva, ...

In merito a quanto sta accadendo in Israele ha voluto esprimere il proprio pensiero anche Guido Crosetto. Il ministro della difesa ne ha parlato in ...