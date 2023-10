Israele sotto attacco complici le vergogne dell’occidente

(Di domenica 8 ottobre 2023). Missili da Gaza a raffica. Proclami della Jihad islamica e di Hamas. Infiltrazioni massicce e presa di ostaggi. Morti e distruzioni. Contromobilitazione e guerra aerea. Cance... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

(Adnkronos) – "Quello in Israele è un attacco complesso, premeditato, e ben pianificato , non una classica incursione di terrorismo come quelle che ...

"Pilotati sono estremamente precisi" “Quello in Israele è un attacco complesso, premeditato, e ben pianificato , non una classica incursione di ...

La sorpresa per l'attacco, come 50 anni fa; l'offensiva contro ogni normalizzazione dei rapporti fra arabi e israeliani; il ruolo dell'Iran; le ...

Hamas attacca Israele: 'Siamo in guerra'. Oltre 40 morti e 50 ostaggi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Netanyahu: Sarà una guerra "lunga e difficile" - Netanyahu: Sarà una guerra "lunga e difficile" RaiNews

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Sono 35 i pellegrini trevigiani guidati dal parroco don Mirko Dalla Torre che sono bloccati a Betlemme. Ieri mattina erano a Gerusalemme, in visita al ...L’attacco massiccio da parte del gruppo terroristico Hamas contro Israele ha causato un aumento del bilancio delle vittime, che ora supera le 250 persone, secondo quanto riportato da The Times of Isra ...