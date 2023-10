Israele | sono oltre 600 i morti dei blitz di Hamas Raid sulla Striscia di Gaza Biden ordina «ulteriore sostegno» Portaerei USA nel Mediterraneo

(Di domenica 8 ottobre 2023) Mentreè impegnata a combattere contro le fazioni diche terrorizzano il paese, gli Usa non fanno mancare il loro. Il presidente americano Joehato di fornire «» dopo gli attacchi di. Lo afferma la Casa Bianca, garantendo «assistenza in arrivo, e altri aiuti seguiranno nei prossimi giorni». Gli Stati Uniti invianonell’est del. Lo annuncia il capo del Pentagono Lloyd Austin. Anche perchéalmeno quattro gli americaninegli attacchi. Lo riportano i media americani citando l’Associated Press.almeno 600 le persone uccise in ...

"Il dolore è immenso, ovviamente qui, nelle comunità, chiunque di noi ha amici o familiari chein, c'è un legame viscerale e millenario con la nostra terra e fa un male terribile, a ...Al momento in via prudenzialesospese tutte le partenze per" Territori Palestinesi fino a nuova disposizione. Preghiamo il Dio della pace perché tocchi i cuori dei responsabili degli ...

Attacco a Israele, Melman: “Débacle dell’intelligence, è il giorno più nero della nostra storia” la Repubblica

Sono numerosi gli italiani che sono stati sorpresi dall'attacco di Hamas in Israele: 18mila sono ivi residenti, 1000 fanno parte dell'esercito, ma 500 sono turisti ...Gaza e Cisgiordania hanno determinato una sorta di duopolio per il controllo del territorio (Gaza da Hamas, Cisgiordania dall'Anp) in un sistema figlio degli accordi di Oslo, che però vede l'Anp nella ...