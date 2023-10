Israele | perché il vero dramma sono gli ostaggi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 ottobre 2023) Zuppa di Porro. Tutto sull’attacco a, La Verità è quello che la butta più in politica. Ladini manifsta e si sente berlinguer, e la Schlein favolosa dice: Il Pd c’è. Manacorda in deliquo: è la piazza che paga le tasse. Sfregiò il colosseo, ma non gli danno Iban per pagare multa. Simonetta Fiori intervista Pombeni, direttore del Mulino, e allora capici cosa sia la sinistra ideologica rispetto all’intelligeza di Pombeni.Fazio ci annuncia che non è un martire. E sulla giudice Apolstolo, travaglio imbarazzante come da un po’ non si vedeva la difende e tutti sul video e chi lo ha fornito a Salvini, e nessuno sul nuovo video in cui lei simette ad urlare. #rasseganstampa8ott L'articolo proviene da Nicola Porro.