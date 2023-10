Israele | Iron Dome in azione | razzi da gaza intercettati nella notte ad Ascalona

I palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza sarebbero 198, afferma in queste ore la BBC. Sono vittime della contro ffensiva israeliana. Questa ...

...strada e garantiti copertura con il lancio di migliaia di razzi che hanno mandato in tilt l'... la penetrazione dentro. I video raccontano dell' assalto alle postazioni dell'esercito a ...Il sistema di difesa antimissilistico israelianoDome e' entrato in azione nella notte nella citta' di Ascalona per neutralizzare un lancio di missili proveniente da Gaza sferrato da Hamas. L'offensiva dai cieli e' stata respinta e tutti i ...

Il sistema di difesa antimissilistico israeliano Iron Dome e' entrato in azione nella notte nella citta' di Ascalona per neutralizzare un lancio ...(ANSA) - TEL AVIV, 08 OTT - Dall'inizio della operazione 'Spade di ferro' l'esercito di Israele ha condotto 500 attacchi su Gaza ed ha ucciso almeno 400 miliziani di Hamas. Lo ha detto il portavoce ...