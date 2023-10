Israele entrerà a Gaza per sopravvivere | sapendo che non potrà salvare gli ostaggi

Leggi su linkiesta

(Di domenica 8 ottobre 2023) Barbarie islamica, ben più che terrorismo: donne e bambini mitragliati, fatti morire in case incendiate, una ragazza violentata col cavallo dei pantaloni zuppi di sangue, trascinata aed esibita sui social, passeggeri di automobili trucidati per strada e bocconi sull’asfalto. Questo non perché israeliani, ma perché ebrei, perché Hamas odia gli ebrei e lo proclama nel suo statuto attribuendo la fosca profezia a Maometto: «Il giorno del giudizio non verrà fino a che l’ultimo ebreo non verrà ucciso». La selvaggia ferocia dei miliziani di Hamas in questo disastroso 11 settembre dicontro i civili israeliani è davanti ai nostri occhi a dirci che i carnefici islamici e la loro organizzazione non combattono per «due popoli, due Stati» come fanno finta di credere quelli che adorano Hamas, ma «per cacciare a mare tutti gli ebrei e distruggere ...