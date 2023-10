Israele dichiara lo stato di guerra | massicci bombardamenti su Gaza SPECIALE TGLA7 DALLE 18 00

(Di domenica 8 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Resta altissima la tensione in Medioriente dopo l'attacco iniziato ieri da parte di Hamas e diretto verso. Nel primo pomeriggio il gabinetto di sicurezza ...

La7.it - Resta altissima la tensione in Medioriente dopo l'attacco iniziato ieri da parte di Hamas e diretto verso. Nel primo pomeriggio il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha ......terroristico afferma di aver preso di mira tre siti militari israeliani nella regione contesa del Monte Dov in solidarietà con l'attacco di Hamas contro. In una nota, Hezbollahche l'...

Hamas lancia attacco contro Israele: almeno 40 morti, 740 feriti. Possibili ostaggi tra i civili. ... Il Sole 24 ORE

Attacco senza precedenti di Hamas, Israele dichiara lo stato di guerra Il Manifesto

Dichiarando lo stato di guerra Israele, per mezzo del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha di fatto risolto dopo il brutale attacco di Hamas e della Jihad Islamica sul suo territorio la questione pol ...Il bilancio delle vittime sale mentre continuano i combattimenti in Israele e nei Territori palestinesi occupati Il segretario di Stato americano ha avvertito domenica che l’amministrazione Biden ha r ...