Israele colpisce obiettivi in Libano Hamas | l' Iran ci ha sostenuto nell' attacco a sorpresa

Hamas ha attacca to in maniera pesante Israele. Circa 5000 razzi sono stati scagliati contro Tel Aviv ed altre città. Uomini di Hamas hanno fatto ...

In seguito agli attacchi a sorpresa di Hamas , il bilancio delle vittime in Israele è salito ad almeno 300 : lo ha dichiarato un funzionario ...

Continua a salire il bilancio dell'attacco a sorpresa scatenato da Hamas contro. Ci sono poi gli ostaggi - un numero consistente, lo ha definito un portavoce dell'esercito - attualmente nelle ...obiettivi in Libano Le forze armate israeliane stanno attaccando con colpi di artiglieria il Libano dopo che numerosi colpi di mortaio sono stati lanciati verso. Lo riferisce ...

La Cina è profondamente preoccupata per l'attuale escalation di tensione e violenza tra Palestina e Israele. Lo ha detto un portavoce ... del secondo attacco in serata (si stima 150), e hanno colpito ...Quasi 1900 i feriti. Tel Aviv colpisce obiettivi in Libano: "Risposta a colpi di mortaio". Cina "molto preoccupata per escalation" ...