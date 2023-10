Israele | carri armati a Gaza | Ministro israeliano | Americani tra gli ostaggi | Meloni chiama Netanyahu | L' Italia è con voi | Iran | Noi

08 ott 18:58 Oltre 700 i morti in: 2.500 i feriti Oltre 700 israeliani, la maggior parte civili, sono stati uccisi dall'inizio dell'attacco a Gaza. Lo riportano i media locali secondo cui i ...Le infiltrazioni sventate Erano le immagini di lunghe colonne diarmati diretti verso il confine con Gaza le prime a circolare sui social nel secondo giorno di guerra in. Il Comando del ...

Tank con intelligenza artificiale per stroncare Hamas: l'arma di Israele per ribaltare la guerra ilGiornale.it

Israele, convoglio di carri armati israeliani si schiera vicino al confine con Gaza - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Tragedia al rave party nel deserto: i media internazionali parlano di una vera e propria strage al Nova Music Festival, il festival di musica elettronica che celebrava la Natura per la festa ebraica..Sono chiusi nel loro hotel di Gerusalemme, in buona condizioni ma spaventati, 38 cittadini italiani, residenti a Verona, sorpresi durante un pellegrinaggio in Terra Santa dallo scoppio della guerra. ( ...