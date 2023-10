Israele | 1000 italiani nell’esercito | le news | cosa sappiamo

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tajani: "Hanno doppio passaporto". Non risultano connazionali tra le vittime civili Oltre 700 morti inper l’attacco di Hamas. Non risultano vittime italiane tra i civili, mentre ci sono morti di diverse nazionalità. Non ci sono aggiornamenti di rilievo relativi aiarruolatiisraeliano. “Inci sono 18mila, 1.000 sonoisraeliano, stanno facendo il servizio di leva. Per adesso non abbiamo notizie divittime degli attacchi, continuiamo a monitorare la situazione con attenzione”, dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ministro degli Esteri, intervenuto a In Mezz’ora su Rai 3. “La nostra ambasciata a Tel Aviv sta seguendo tutti i nostri cittadini che si trovano in ...