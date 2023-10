Inzaghi | in Inter-Bologna cambi da rivedere | uno su tutti

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’ha gettato due gol di vantaggio contro il, raccogliendo solo un punto. Da, nella gestione della gara, le sostituzioni di– L’contro ilha gettato una vittoria che, dopo i primi 15?, sembrava ampiamente alla portata. I nerazzurri hanno dilapidato il doppio-vantaggio con degli errori da matita rossa di Lautaro Martinez, autore del fallo da rigore che riapre i giochi, e della difesa che lascia a Zirkzee troppo tempo per calciare in occasione del 2-2 dei felsinei. Agli errori dei singoli giocatori vanno aggiunti quelli dinella gestione dei: come altre volte in passato il tecnico ha letto male la partita, limitandosi a fareruolo per ruolo senza ...

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , ...

Inzaghi non ha gestito bene Inter-Bologna, in particolare per come è arrivato il 2-2. Per Stendardo è la difesa che ha fatto acqua nella partita di ...

In Inter-Bologna altra grandissima occasione sprecata dai nerazzurri in campionato. Ne ha approfitta to Thiago Motta con la sua squadra dura da ...

L’Inter, in doppio vantaggio col Bologna, si è fatta rimontare sino al 2-2. A fine partita Inzaghi si è detto rammaricato per il risultato. ...

Inzaghi sotto processo alla Gazzetta dello Sport che titola addirittura in prima pagina: “ Inzaghi non cambia mai: un gioco sempre uguale, già cinque ...

a Dazn dopo- Bologna 2 - 2 "È normale che sono arrabbiato come sono arrabbiati tutti i giocatori. È la seconda volta che andiamo in vantaggio e non vinciamo la partita, Col Sassuolo ...E se ancora fosse servito, la storia della doppiaa disposizione diè smentita dai fatti. Il tecnico nerazzurro parte anche stavolta con i titolari, perché si è visto che dietro Lautaro ...

Inter, Inzaghi: "Sono arrabbiato, abbiamo perso punti sanguinosi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inzaghi: "Sono arrabbiato, non si può pareggiare una gara così. Abbiamo perso punti sanguinosi" La Gazzetta dello Sport

"Inter, altra frenata in vetta. Il Napoli non può sbagliare". Così, in taglio basso, Il Mattino oggi in edicola, che traccia un punto sulla giornata di campionato e ...Gli episodi più discussi del match pareggiato a San Siro (2-2) dalla squadra di Inzaghi con quella di Thiago Motta ...