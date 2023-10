Inter stanca dopo il Bologna? Inzaghi concede riposo alla squadra – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’pareggia prima della sosta per le Nazionaliaver subito due gol in rimonta dale il pareggio di San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simoneha concessoqualche giorno di– L’ha subito due gol in rimonta permettendo aldi pareggiare 2-2 una partita che si era messa subito in discesa per i nerazzurri. Il motivo è legato sicuramente a un calo di concentrazione, ma probabilmente anche a un calo fisico dovuto soprattutto ai tanti impegni ravvicinati e la sfida di Champions League contro il Benfica. Per questo motivo Simoneha concesso ben tre giorni e mezzo dia tutta ...