Inter | era tutto un bluff | arriva a gennaio in saldo

INCUBO BOLOGNA - Nell'anno della vittoria dello scudetto del Napoli, all'sirimproverata una lunga serie di sconfitte (12 in totale), la maggior parte delle quali raccolte in match sulla ...Di peggioavvenuto solo nel 2021, quando i rossoneri erano tornati in Italia nella notte fra il ... L'non pagava gli stipendi e lo Scudetto non ne ostacolò certo il salvataggio. Ieri Gilardino ...

Moviola Inter-Bologna: c'era il rigore per il contatto Lautaro-Ferguson Goal Italia

Inter-Bologna 2-2: i felsinei rimontano e frenano la capolista RaiNews

L'Inter può acquistare una pedina in saldo durante la prossima sessione del calciomercato di gennaio: Marotta sta lavorando sotto traccia ...Del 3-0 che il Monza rifila alla Salernitana, come era successo nei precedenti due incontri tra A e B in Brianza, il momento evidenziato in giallo è quello di inizio ripresa… Leggi ...