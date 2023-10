Inter-Bologna | Lautaro Martinez fa e disfa | le pagelle – TS

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’ha pareggiato 2-2 col. I nerazzurri hanno sprecato l’iniziale doppio-vantaggio. Ledell’edizione odierna di Tuttosport. Poche sufficienze fra i titolari– L’fa 2-2 cole perde la vetta della classifica. La prova non esaltante dei nerazzurri si riflette sulledell’edizione odierna di Tuttosport. Solo quattro calciatori meritano la sufficienza fra i titolari: Sommer, Pavard, Calhanoglu, Dimarco (6). Male Bastoni che, secondo il quotidiano, merita 5: suo l’errore di posizionamento più grave in occasione del 2-2 ospite. Prova negativa anche per: il capitano nerazzurro trova uno splendido gol ma una sua grave ingenuità permette aldi rientrare in ...

Si continua a cercare di capire il motivo per cui l’Inter non sia riuscita a vincere la partita col Bologna, dove era avanti 2-0 al 13?. Zara dà ...

Nota tattica , una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Bologna ...

In Inter-Bologna altra grandissima occasione sprecata dai nerazzurri in campionato. Ne ha approfitta to Thiago Motta con la sua squadra dura da ...

L’Inter, in doppio vantaggio col Bologna, si è fatta rimontare sino al 2-2. A fine partita Inzaghi si è detto rammaricato per il risultato. ...

L’Inter si ferma ancora in casa, questa volta è il Bologna a guadagnare un punto con il pareggio per 2-2. Le pagelle del match firmate dal Corriere ...

Inter-Bologna non è stata una delle migliori partite per la classe arbitrale. Guida viene bocciato gravemente dal Corriere dello Sport per ...

Siro da. I nerazzurri, nuovamente in casa dopo la bella vittoria contro il Benfica in Champions, cercano il settimo successo in campionato per non consentire al Milan, ...... con la vittoria nel derby col Torino portatosi a meno 2 da quella di Inzaghi, fermata invece in casa dall'ottimo. A proposito di rinforzi a centrocampo, 'El Nacional' rilancia pere ...

Inter-Bologna 2-2: Acerbi e Lautaro illudono, i rossoblù pareggiano con Orsolini e Zirkzee La Gazzetta dello Sport

Serie A, Inter-Bologna 2-2: nerazzurri ancora rimontati a San Siro - Sportmediaset Sport Mediaset

Le dichiarazioni di John Elkann sul momento della Juventus fanno discutere, frasi che celano una critica considerevole ad Andrea Agnelli ...Un gol di Pulisic a pochi minuti dalla fine della gara regala al Milan la vittoria nella trasferta di Genova e il primo posto solitario in classifica, ...