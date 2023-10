Insegue la moglie e ferisce l’amico armato di un’accetta | arrestato

Leggi su lortica

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ha ferito conun amico perchè si sarebbe ingelosito per il comportamento tenuto dall’uomo nei confronti della, è accaduto ieri sera a Bibbiena. La donna è riuscita a nascondersi in un garage, madurante la fuga, è stato colpito ad una spalla, provocandogli una ferita, fortunatamente non grave, se l’è cavata con sette giorni la prognosi. Durante un barbecue tra amici dove partecipavano anche il marito, lae dove tutti avevano mangiato e bevuto abbondantemente, l’uomo, di 39 anni, muratore rumeno, a un certo punto ha aggredito i due. L’uomo è statoper tentato omicidio e rischia fino a sette anni di carcere. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.