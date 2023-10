Infortunio Kjaer | le ultime sul rientro

(Di domenica 8 ottobre 2023) Simonè rimasto fuori contro il Genoa a scopo precauzionale dopo l’accusato negli ultimi giorni Simonè rimasto fuori contro il Genoa a scopo precauzionale dopo l’accusato negli ultimi giorni. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, già alla ripresa il difensore del Milan dovrebbe essere arruolabile e dunque a disposizione per la prossima sfida di campionato contro la Juventus.

Oltre alla vittoria contro il Genoa, arriva un’altra ottima notizia per Stefano Pioli che è al settimo cielo.La vittoria contro il Genoa porta il Milan in vetta alla classifica, ma in casa rossonera è arrivato anche il momento di fare il punto sugli infortunati. I tempi di recupero di Kjaer.