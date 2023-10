Infortunio Dybala, guai in casa Roma dove si fa male l’attaccante argentino: cos’è successo durante il match con il Cagliari .



La partecipazione di Paulo Dybala alla partita tra Cagliari e Roma è stata brevissima, durando poco più di mezz'ora. Un contrasto ginocchio contro ginocchio con Prati ha provocato un infortunio al ginocchio destro del giocatore argentino, costringendolo a lasciare il campo. Nonostante l'arrivo della barella in campo, Dybala è riuscito a uscire sulle sue gambe, ma visibilmente scosso, con lacrime agli occhi e scuotendo la testa. Belotti è subentrato al suo posto. Leggi su calcionews24

... ma i punti di distacco dalle prime sono già tanti, troppi per chi cone Lukaku sognava un ... un assist e l'ennesimoal flessore. Al suo posto potrebbe toccare ad Aouar, anche se l'ex ...Mourinho perde Pellegrini per(fuori un mese per un problema al flessore della coscia), ... In attacco torna la coppia titolare- Lukaku. Cambio in porta tra i sardi: non c'è Radunovic,...

Infortunio Dybala, guai in casa Roma: l'argentino fuori in lacrime. Cos'è successo Calcio News 24

Cagliari-Roma, infortunio Dybala: problema al ginocchio, esce in lacrime ForzaRoma.info

Infortunio Dybala - Infortunio per Paulo Dybala. La Joya deve abbandonare il terreno di gioco al 38' per un infortunio al ...Scelte di formazione obbligate o quasi in casa Roma. Davanti si ricompone la coppia Lukaku-Dybala con Aouar verso una maglia da titolare complice l’infortunio di Lorenzo Pellegrini. Con lui in mediana ...