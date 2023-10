Influenza stagionale 2023 2024 | come sarà?

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nonostante le previsioni del tempo annunciano sole e temperature alte, fino ai 30°, quindi ben oltre la mediadel periodo, almeno per tutta la prossima settimana, si registrano già a settembre i primi casi di, per cui ci chiediamo. Così andiamo a scoprirne qualcosa di più,i ceppi

Da mercoledì 11 ottobre in Puglia al via la campagna vaccinale contro l'e contro il COVID - 19. Per assicurare la continuità dell'offerta del vaccino antinfluenzale, la Regione Puglia ha previsto l'acquisizione da parte delle Aziende Sanitarie di 1 ...Voglio comunque rinnovare l'appello a tutta la popolazione di proteggersi dall', che anche quest'anno circolerà contemporaneamente ad altri virus respiratori e al SARS - CoV - 2 (...

Influenza stagionale: in Humanitas Gavazzeni, in privato, è possibile ... Humanitas Gavazzeni

Influenza stagionale: l'esperto spiega a chi è consigliato vaccinarsi e perché La Gazzetta dello Sport

L’antinfluenzale è raccomandato a tutti i cittadini sopra ai 60 anni, ai bambini tra i sei mesi e i 14 anni, ai pazienti fragili e ai loro familiari. Sono invitati a partecipare alla campagna, sempre ...“Sono tre gli obiettivi principali della vaccinazione antinfluenzale: proteggere se stessi, proteggere chi ci sta intorno e proteggere il sistema, come abbiamo ben imparato con l’emergenza Covid" ...