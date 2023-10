Infinite come finisce | spiegazione finale del film

Leggi su latuafonte

(Di domenica 8 ottobre 2023)il? La pellicola, del 2021, è disponibile in streaming su Netflix, dove ha subito attirato l’attenzione degli abbonati. Diretto da Antoine Fiqua, vede tra i protagonisti l’attore Mark Wahlberg, il quale interpreta Evan McCauley. Si tratta dell’adattamento cinematografico del libro The Reincarnationist Papers scritto da D. Eric Maikranz. Il protagonista Evan è ossessione dai ricordi di posti che non ha mai visto. A un certo punto, si ritrova a dover unire le forze con dei guerrieri rinati per impedire a un uomo pazzo di annientare il ciclo infinito della vita e della reincarnazione.: il riassunto della trama delLeggi anche: Fair Play...