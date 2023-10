Infestazione di cimici da letto | sette scuole costrette a chiudere L' intervento necessario per fermare l' epidemia

(Di domenica 8 ottobre 2023) Oggi Notizie Lefrancesi stanno affrontando una serie di chiusure impreviste, e il colpevole non è un virus o uno sciopero del personale, ma piccole creature a sei zampe - ledaistituti scolastici hanno già chiuso i battenti, e la preoccupazione sta crescendo. Il Ministro dell'Educazione Gabriel Attal ha rivelato che ledasi sono infiltrate in 17, portando alla chiusura didi queste. Anche se il numero può sembrare piccolo, la situazione è abbastanza grave da richiedere riunioni di emergenza per discutere il problema. La Francia lotta contro l'didaNonostante l'organizzazione della Coppa del Mondo di Rugby e la ...

Intanto più che le parole fanno testo le presenze di questi insetti nella città e infatti ogni giorno la stampa francese riferisce di nuovi casi didinei luoghi pubblici e della ......allontanano naturalmente ledei letti. Questi insetti infatti associano ai colori un ambiente aperto e quindi non adatto alla sopravvivenza. Disinfestazione In caso di un'grave ...

Cimici da letto in Francia, crescono i timori di un'infestazione mondiale: come prevenirne la diffusione. Boom ilmessaggero.it

I licei di Parigi invasi dalle cimici, il governo cerca una soluzione AGI - Agenzia Italia

Sette scuole sono state ufficialmente chiuse, per il momento, a causa della crescente preoccupazione causata dalle cimici dei letti, in Francia. ll Ministro dell'Educazione Gabriel Attal ..."Sono un vero incubo". In Francia non si parla d'altro che delle cimici da letto. Un vero e proprio "flagello" che sta alimentando i timori di infestazioni in ...