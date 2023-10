Incise il nome della fidanzata su un muro del Colosseo | il vandalo inglese è pronto a pagare la multa di 965 euro ma nessuno gli dà l’Iban

(Di domenica 8 ottobre 2023) Sembra la scena di una commedia degli equivoci invece è solo un intoppo causato dalla burocrazia italiana. Tutto è cominciato lo scorso 23 giugno, a Roma, quando Ivan Danailov Dimitrov, ventisettennedi origini bulgare, era stato beccato mentre incideva con una chiave il suoaccanto a quello, su undel. Quel “Ivan+Hayley 23” inciso su pietra era l’ennesimo atto vandalico ai danni del monumento simbolo dell’Italia nel mondo e solo grazie al video girato da un altro turista, gli investigatori erano stati in grado di identificare Dimitrov e fermarlo pochi giorni dopo, commutandogli unadi 965. Che però, ad oggi, ancora non è stata saldata a causamancata segnalazione ...

Sixto Rodriguez il cui veroera Jesus Sixto Diaz è scomparso all'età di 81 anni l'8 agosto ... Scoperto in un bar di Detroit sul finire degli anni Sessanta, Rodriguezdue album che ...... Maiocchi & The Trip (chissà a quale viaggio alludeva il), che dopo le prime esibizioni sui ... Fu subito dopo il Festival che il cantante milanese"Prega", riscrittura in italiano del brano ...

Incise il nome della fidanzata su un muro del Colosseo: il vandalo inglese è pronto a pagare la multa (di… Il Fatto Quotidiano

Il turista che ha vandalizzato il Colosseo vuole ripagare il danno, ma ... Open

La circolazione è interrotta in entrambe le direzioni sulla A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo a causa di un incidente verificatosi poco dopo le 15 al chilometro 337, non lontano dal casello di Va ...Un tragico incidente si è verificato questa mattina, attorno alle 9:30, in viale Forlanini a Milano, all'incrocio con via Eugenio Bellosio. Un uomo di 48 anni è stato travolto da un autobus ...