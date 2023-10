Incidente Mestre | il papà 28enne sopravvissuto | «Ho visto mia figlia di 17 mesi morire | l' ho salutata | non tornerà con me»

commenta Migliorano le condizioni dei feriti nell'del bus di. Lo comunica la Regione Veneto riferendosi alla situazione delle persone ancora ricoverate negli ospedali veneti. Le pazienti più gravi, tre all'ospedale di Padova e la ..." Sento di aver avuto un angelo custode che mi ha salvato la vita ". Nico V. , 28enne tedesco, è una delle 15 persone sopravvissute al terribiledel bus precipitato dal cavalcavia amartedì sera. Nello schianto è morta la figlioletta di 17 mesi, Charlotte Nima, mentre la moglie, Maike Annabel, si trova ricoverata in terapia ...

Incidente pullman Mestre, a rischio i risarcimenti in caso di malore del conducente Sky Tg24

Invariate condizioni dei feriti negli ospedali, Brugnaro: il comune non poteva cambiare il guardrail - Prefetto di Venezia: "Massima disponibilità del comune per il rimpatrio delle salme" - Prefetto di Venezia: "Massima disponibilità del comune per il rimpatrio de RaiNews

Cosa c’entra la fine del mondo con un grave incidente stradale (il secondo più grave in Italia negli ultimi 80 anni) Per l’incidente del pullman a Mestre, che è costato la vita a 21 persone, più di q ...I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere varie parti di intonaco pericolanti dal cavalcavia “Della Giustizia”, uno dei più vecchi in città ...