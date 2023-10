In Israele nuovi scontri | almeno 2 per liberare ostaggi

(Di domenica 8 ottobre 2023) Intensia fuoco tra le forze israeliane e centinaia di combattenti di Hamas sono continuati per tutta la notte in22 località sul territorio die indue casi hanno ...

Non destano preoccupazione le condizioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo il malore accusato ieri per disidratazione. Lo ha reso ...

(Adnkronos) – Non destano preoccupazione le condizioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo il malore accusato ieri per disidratazione. Lo ...

In seratarazzi sulle città."Li colpiremo fino alla fine e vendicheremo con la forza questo giorno nero che hanno portato sue sul suo popolo", ha detto il premier."Quello che è successo oggi non ha precedenti in ...

L’attacco a sorpresa di Hamas a Israele e l’inizio di una nuova guerra Linkiesta.it

È di nuovo guerra tra Israele Hamas, centinaia di morti e migliaia di ... AGI - Agenzia Italia

Buoni fruttiferi postali. Poste Italiane ha comunicato l’arrivo dei nuovi buoni, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato, che saranno disponibili ...Roma, 8 ott. (askanews) – Intensi scontri a fuoco tra le forze israeliane e centinaia di combattenti di Hamas sono continuati per tutta la notte in almeno 22 località sul territorio di Israele e in al ...